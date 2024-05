La inflación y las PYME

Cartas

Señor Director:

Luego del alza del IPC en abril, se anticipa que la inflación bajará hacia fines de año, llegando a un 3% a diciembre. Un respiro en el actual contexto de alza de precios que compromete la capacidad de compra de los usuarios y la demanda, el costo de los insumos, salarios y tantos otros.

Esto no deja indiferente a nadie, pero particularmente no resulta fácil para las pequeñas y medianas empresas del país. Estamos revisando estructuras de costos para protegernos, fijando precios para no afectar a los consumidores y tratando de diversificar nuestros flujos de ingresos.

Esperemos que las iniciativas en la esfera pública se alineen al momento y sean las adecuadas para controlar -en lo posible- los vaivenes.

Andrés Montoya

Socio de G100 y director Grupo Progestion