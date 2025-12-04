La Subtel del futuro y su rol en la gobernanza del ecosistema digital

Señor Director:

Durante los últimos años, Chile ha liderado los primeros lugares en diferentes rankings mundiales y regionales en materia de conectividad digital. Mientras que, paralelamente existen quejas por las dificultades que tienen las empresas tecnológicas para instalar su infraestructura en el país, producto de diferentes trabas burocráticas. Parece ser un buen momento para resolver una bonita pero desafiante encrucijada: reorganizar y diseñar una nueva institucionalidad que se haga cargo de los desafíos del futuro en materia digital; o mantener las cosas como están.

Esta discusión no es nueva. Hace una década se presentó un proyecto para crear una Superintendencia de Telecomunicaciones, pensando que este era (y es) el único sector regulado sin esta institucionalidad. Una década después, la estructura se mantiene: Subtel además de regular, fiscaliza y fomenta la conectividad digital. Pensar en un nuevo diseño implica analizar y diseñar una carta de navegación que separe la fiscalización y la regulación del fomento, dejando cada función en el órgano correspondiente. Con el desarrollo de las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías y una sociedad cada vez más digital, tenemos que pensar en cómo se regula el ecosistema digital en su conjunto.

Ya no podemos hablar sólo de redes, tenemos que buscar una gobernanza única para todo el ecosistema digital, que una un desarrollo armónico con las necesidades del país y que sea acorde a los desafíos de un país que quiere seguir liderando.

CLAUDIO ARAYA

subsecretario de Telecomunicaciones