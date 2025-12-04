Click acá para ir directamente al contenido

El IPC de noviembre repunta en línea con las expectativas de analistas y la inflación en 12 meses se mantiene en 3,4%
Inicio Opinión Cartas
Cartas

La Subtel del futuro y su rol en la gobernanza del ecosistema digital

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Durante los últimos años, Chile ha liderado los primeros lugares en diferentes rankings mundiales y regionales en materia de conectividad digital. Mientras que, paralelamente existen quejas por las dificultades que tienen las empresas tecnológicas para instalar su infraestructura en el país, producto de diferentes trabas burocráticas. Parece ser un buen momento para resolver una bonita pero desafiante encrucijada: reorganizar y diseñar una nueva institucionalidad que se haga cargo de los desafíos del futuro en materia digital; o mantener las cosas como están.

Esta discusión no es nueva. Hace una década se presentó un proyecto para crear una Superintendencia de Telecomunicaciones, pensando que este era (y es) el único sector regulado sin esta institucionalidad. Una década después, la estructura se mantiene: Subtel además de regular, fiscaliza y fomenta la conectividad digital. Pensar en un nuevo diseño implica analizar y diseñar una carta de navegación que separe la fiscalización y la regulación del fomento, dejando cada función en el órgano correspondiente. Con el desarrollo de las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías y una sociedad cada vez más digital, tenemos que pensar en cómo se regula el ecosistema digital en su conjunto.

Ya no podemos hablar sólo de redes, tenemos que buscar una gobernanza única para todo el ecosistema digital, que una un desarrollo armónico con las necesidades del país y que sea acorde a los desafíos de un país que quiere seguir liderando.

CLAUDIO ARAYA

subsecretario de Telecomunicaciones

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El plan que prepara Kast para el Servicio de Impuestos Internos en caso de llegar a La Moneda
2
Regiones

"Estoy lleno de máquinas, pero no tengo choferes": Buses Renacer de Curicó no puede competir con salarios de la minería y cierra operaciones
3
Señal DF

Un centenar de inversionistas y los antiguos dueños: los aportantes de los fondos que se quedarán con Banmédica
4
Empresas

Los viajes internacionales de directores de Enap: Laura Albornoz gastó $ 38 millones y Nolberto Díaz $ 134 millones
5
Empresas

ENAP explica los millonarios viajes de Laura Albornoz y Nolberto Díaz: se justifican si hay "un apoyo para su rol" como directores
6
Regiones

Los Solari de la Zofri y el momento actual de la zona franca: “La marca ya no existe en el ADN de las nuevas generaciones"
7
Mercados

A nueve meses de su retorno al IPSA, ILC más que duplica su valor y se posiciona como la acción más rentable del selectivo
8
Mercados

UBS y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100% porque la mentalidad del chileno cambió”
VER MÁS
VER MÁS