La urgente necesidad de destruir los cigarrillos ilegales

Señor Director:

Hace pocos días fuimos testigos de la mayor incautación de cigarrillos de contrabando en la historia: más de 2.200 millones de cajetillas en un solo operativo de inteligencia ejecutado por Carabineros en el norte del país. En los últimos años la cifra de decomisos se ha triplicado, superando los 24 millones de cajetillas anuales con un 50% que se concentra en la Región de Antofagasta.

La ley ordena expresamente que una vez incautados estos productos, deben ser destruidos por constituir una amenaza para la seguridad pública. Es importante que este proceso de destrucción sea realizado con la mayor celeridad posible, pues su acumulación limita espacios que se utilizan para la transferencia de exportaciones e importaciones legales en diferentes terminales y recintos extraportuarios. La solución puede encontrarse en una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado que está disponible para dar una respuesta.

Por otra parte, es crucial que se asigne un presupuesto permanente para este cometido, a fin de dar cumplimiento a la exigencia legal de destruir totalmente el cigarrillo de contrabando. Este gasto no es significativo, considerando que es una inversión con retorno asegurado y muy superior, producto de la mayor recaudación fiscal que genera la persecución penal de este delito.

De esta forma estaremos protegiendo no solo los recursos públicos y a los consumidores, se dará un golpe letal al bolsillo y negocio del crimen organizado.

Rodrigo González Holmes

Abogado