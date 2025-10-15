Click acá para ir directamente al contenido
Lecciones del Nobel de Economía

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 16 de octubre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

El Premio Nobel de Economía 2025 nos recuerda que el crecimiento no surge por azar, sino de decisiones públicas que promueven la innovación. La Real Academia Sueca distinguió a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por demostrar que el progreso económico depende de instituciones que incentiven el conocimiento, la competencia y la creatividad tecnológica.

Mokyr reveló, desde la historia económica, que las sociedades prosperan cuando la cultura y las reglas estimulan la difusión del saber. Aghion y Howitt, en tanto, formalizaron la “destrucción creativa”: el reemplazo constante de lo viejo por lo nuevo, base del crecimiento endógeno.

Este reconocimiento llega cuando la inteligencia artificial, la concentración de mercado y la transición verde redefinen los desafíos globales. Para Chile, la lección es clara: debemos fortalecer la competencia, invertir en capacidades tecnológicas y construir instituciones que premien la experimentación.

El desarrollo sostenible no es espontáneo, sino que requiere combinar libertad para innovar con responsabilidad para incluir.

Carolina Erices García

Economista y Académica

