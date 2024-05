Licitación de energía: Eficiencia de costos sistémicos

Cartas

Señor Director:

En carta publicada ayer, el Director Ejecutivo de ACENOR hace ver un problema de la reciente licitación de energía para empresas distribuidoras. El traspaso de costos sistémicos a los clientes regulados significaría la pérdida de la señal de contención de esos costos, que existe cuando ellos son pagados por los generadores sin posibilidad de traspasarlos a sus clientes.

Siendo válida la discusión sobre si la opción más eficiente es que esos costos los paguen los consumidores regulados o los generadores, ella no debería dejar de lado otra discusión igual o más importante. Me refiero a si los montos que se pagan por los costos sistémicos son eficientes o no. Y un somero análisis de ellos hace evidente que esos costos no son eficientes y que podrían ser reducidos.

Por ejemplo, una componente de esos costos son los servicios complementarios, que significaron más de 450 millones de dólares en 2023, gran parte de los cuales se destinaron a pagar la quema de carbón y metano (“gas natural”) de manera ineficiente para permitir que las centrales termoeléctricas proporcionaran dichos servicios.

Así, no se explica la razón por la cual el Coordinador Eléctrico Nacional no dirige un esfuerzo en el sentido de incorporar el mecanismo de licitación competitiva de la ley eléctrica para obtener dichos servicios y a la vez hace los ajustes necesarios para aumentar la competencia atrayendo a las centrales ERNC y los sistemas de almacenamiento para participar en ellas.

Carlos Finat

Consultor