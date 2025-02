Liderazgo para trabajo del futuro

Señor Director:

En Chile y el mundo, vivimos un proceso de transformación laboral sin precedentes. Este cambio, impulsado por avances como la automatización y la adopción acelerada de la IA, tal como lo destaca el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, está remodelando las dinámicas laborales a un ritmo acelerado. Frente a este panorama cabe preguntarse: ¿estamos preparados como líderes para navegar y conducir esta transición? Los líderes actuales y futuros se enfrentan al desafío de una adaptación sostenible. Esto implica que no basta con implementar innovaciones tecnológicas y estrategias que potencien la productividad. La verdadera tarea radica en garantizar que estas soluciones también promuevan el bienestar integral de los equipos y contribuyan al desarrollo de un entorno laboral positivo y resiliente. Necesitan un perfil que combine habilidades analíticas con resiliencia, flexibilidad, creatividad y una alfabetización tecnológica avanzada. Estas competencias serán fundamentales, no solo para adaptarse a un mercado laboral en evolución, sino también para construir organizaciones más cohesionadas y conscientes del impacto que generan. Así, el futuro del trabajo, se convierte en una prueba para los líderes y nos invita a reflexionar y actuar, para que el desarrollo organizacional transite hacia un camino sostenible.

Sharon Parker

Gerente de Personas Mutual de Seguros de Chile