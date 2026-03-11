Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

LinkedIn y seguridad nacional

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Numerosos oficiales del Ejército describen en sus perfiles de LinkedIn —con fechas precisas— las unidades en que se han desempeñado, las responsabilidades operativas ejercidas —incluidas aquellas en zonas estratégicas— e incluso antecedentes sobre material mayor y proyectos de modernización. A ello se suma la exposición de su formación militar y civil, que permite inferir capacidades y prioridades en su desarrollo profesional.
Esta combinación facilita —con llamativa generosidad— la reconstrucción de ubicaciones, estructuras y capacidades institucionales por actores externos. En un contexto de explotación sistemática de información abierta, la ligereza con que se difunden estos datos podría generar riesgos no triviales para la seguridad nacional.
Resulta paradójico que, mientras la Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado recientemente la reserva de antecedentes como la dotación y la malla curricular de la Academia de Guerra por su eventual impacto en la seguridad nacional, múltiples datos estratégicos —no menos sensibles— permanezcan disponibles en fuentes públicas de fácil acceso.

Gino Sturla
Académico UC

