Los costos de la eliminación de la UF

Señor Director:

El proyecto en discusión en el Congreso para eliminar los cobros en UF podría generar impactos negativos importantes en el mercado inmobiliario y en el acceso a la vivienda. La UF ha sido clave para el desarrollo del crédito hipotecario en los últimos 50 años, con beneficios relacionados con la protección contra la inflación y la estabilidad en contratos a largo plazo. Esto ha permitido que los bancos cobren tasas más bajas, aumenten plazos de financiamiento y exijan dividendos menores, al cubrirse del riesgo inflacionario, abaratando, significativamente, el acceso a la vivienda.

Eliminar la UF desincentivaría la inversión, ya que ésta permite que los contratos de compraventa, arriendo y financiamiento estén indexados a la inflación, lo que da certeza y estabilidad. Sin ésta, muchos ajustarán precios al alza o acortarán plazos, reduciendo la inversión y oferta de proyectos inmobiliarios. Esto no contribuirá a reducir el déficit habitacional, que hoy supera las 550 mil viviendas. ­Esta medida no solo afectaría a los bancos o inversionistas, sino que golpearía directamente a las familias que hoy acceden a financiamiento estable y a largo plazo.

Enfoquémonos, entonces, en mejorar y no en desmantelar una herramienta que ha sido clave para la estabilidad y profundidad del mercado inmobiliario local.

Jaime Iglesis

Gerente general de Capitalizarme