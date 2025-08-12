Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Los costos de la eliminación de la UF

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 13 de agosto de 2025 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

El proyecto en discusión en el Congreso para eliminar los cobros en UF podría generar impactos negativos importantes en el mercado inmobiliario y en el acceso a la vivienda. La UF ha sido clave para el desarrollo del crédito hipotecario en los últimos 50 años, con beneficios relacionados con la protección contra la inflación y la estabilidad en contratos a largo plazo. Esto ha permitido que los bancos cobren tasas más bajas, aumenten plazos de financiamiento y exijan dividendos menores, al cubrirse del riesgo inflacionario, abaratando, significativamente, el acceso a la vivienda.
Eliminar la UF desincentivaría la inversión, ya que ésta permite que los contratos de compraventa, arriendo y financiamiento estén indexados a la inflación, lo que da certeza y estabilidad. Sin ésta, muchos ajustarán precios al alza o acortarán plazos, reduciendo la inversión y oferta de proyectos inmobiliarios. Esto no contribuirá a reducir el déficit habitacional, que hoy supera las 550 mil viviendas. ­Esta medida no solo afectaría a los bancos o inversionistas, sino que golpearía directamente a las familias que hoy acceden a financiamiento estable y a largo plazo.
Enfoquémonos, entonces, en mejorar y no en desmantelar una herramienta que ha sido clave para la estabilidad y profundidad del mercado inmobiliario local.

Jaime Iglesis
Gerente general de Capitalizarme

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Walmart Chile gana “en todas sus partes” disputa con Unimarc que denunció competencia desleal en campaña “Total + bajo”
2
Economía y Política

El SII sube la vara y fortalece el control de ventas realizadas a través de plataformas extranjeras
3
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
4
Economía y Política

Sebastián Edwards aplaude la gestión del viceministro José Luis Daza en Argentina: “Gracias a Dios ya no va a haber más (crisis), gracias a que está a cargo”
5
Mercados

Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a julio
6
Economía y Política

Kast en seminario de Moneda Patria Investments: “Es muy difícil crecer al 4%, pero se puede hacer. Ya hemos visto la fórmula”
7
Empresas

Falabella cierra primer semestre con utilidades por US$ 596 millones, más de lo que ganó en todo el año anterior
8
Mercados

Exintegrante de la mesa técnica de pensiones advierte que el SIS “está en una encrucijada crítica”
VER MÁS
VER MÁS