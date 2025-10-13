Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Madurez del comercio digital

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 14 de octubre de 2025 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

El pasado Cyber Monday registró más de 4,4 millones de transacciones con ventas que superaron los US$ 450 millones. En contraste, en el mismo período, solo se registraron 531 reclamos de consumidores asociados al evento, según comunicó el Sernac.

Este contraste es una buena noticia, pues refleja la capacidad del comercio electrónico para procesar cientos de miles de compras, con altísimos estándares de cumplimiento.

Cada año, los reclamos asociados a estos eventos muestran una tendencia a la baja, lo que evidencia la consolidación de procedimientos internos más sólidos en las empresas y una cultura del cumplimiento que se afianza en la industria, todo lo cual fortalecerá la reputación de las empresas participantes.

Andrés Pavón

Senior Counsel Aninat Abogados

