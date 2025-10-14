Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Magro nivel de ahorro

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 15 de octubre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Mientras el debate político se concentra en la discusión del Presupuesto, vale la pena detenerse en una de las herencias más preocupantes que dejará la actual administración: un bajo nivel de ahorro, una mayor deuda y dos años consecutivos de incumplimiento de la meta fiscal. Todo esto, sin mediar una crisis y con el precio del cobre cerca de máximos históricos.
Si bien el proyecto no contempla aumentos para los salarios fiscales, sí prevé un incremento en la dotación de personal, cuando los esfuerzos debieran ir en sentido contrario. Esto ocurre en un contexto en el que los reajustes salariales del sector público superaron la inflación en los dos últimos años. A ello se suman proyecciones fiscales que parecen optimistas. El gobierno estima que la recaudación por la Ley de Cumplimiento Tributario alcanzará un 0,73% del PIB en la Operación Renta de 2026 y que los ingresos fiscales totales crecerán casi un 5% el próximo año, tras un incremento cercano al 7% este año.
Lamentablemente, todo parece indicar que la casa no quedará más ordenada y que será difícil retomar la convergencia fiscal. El próximo gobierno tendrá un desafío titánico en subsanar el deterioro fiscal de los últimos años.
Carolina Abuauad Magasich

Fundación P!ensa

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

ENAP desvincula a un ejecutivo clave después de casi 30 años ligado a la compañía estatal
2
Empresas

Firma neoyorquina de inversiones entra a la minería chilena con acuerdo para adquirir el 25% de dos proyectos de Capstone Copper
3
Economía y Política

Jennifer Vanderhart, economista de Estados Unidos: “Aún hay algunas cosas que Chile podría hacer para reforzar la protección de la propiedad intelectual”
4
Economía y Política

Dorothy Pérez conquista Enade y recibe ovación de pie de empresarios: "Dejemos las peleas estériles y avancemos todos juntos"
5
Empresas

JPMorgan recorta precios objetivo para acciones de CMPC y Copec en medio de sobreoferta de celulosa y volatilidad cambiaria
6
Empresas

Nestlé y CCU amplían alianza más allá del negocio de las aguas y comercializarán café frío enlatado en conjunto
7
Economía y Política

Estudio revela que PIB de Chile debe crecer cerca de 1% anual solo para compensar costos de agenda laboral
8
Mercados

Bolsa chilena logra su mejor sesión desde abril: IPSA se dispara 2,5% y cierra sobre los 9.000 puntos de cara a las elecciones
VER MÁS
VER MÁS