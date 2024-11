Más que promesas

Cartas

Señor Director:

El crecimiento cero que mostró el Imacec de septiembre levantó las alarmas. La economía del país experimentó nula variación respecto a igual mes del año anterior. Y si controlamos por el crecimiento de la población, el Producto nacional por persona se ha reducido. Es decir, la situación del chileno promedio de septiembre 2024 está peor que hace un año. Mal.

Sin embargo, el mediocre crecimiento de la economía chilena no comenzó en septiembre. Comenzó hace 11 años, y según proyecciones del Banco Central, continuará en los siguientes 10. La buena noticia es que la importancia del crecimiento volvió a instalarse en el centro del debate público. En este nuevo ciclo de elecciones, van a abundar candidatos afirmando la importancia de que nuestra economía prospere. Pero lo que seguramente va a escasear son candidatos con propuestas concretas para que esto ocurra.

Los electores no debemos contentarnos con que los candidatos quieran que Chile crezca. Debemos exigirles medidas concretas, no sólo promesas o declaraciones de deseos.

Elisa Cabezón

Directora de Evidencia de Pivotes