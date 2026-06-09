Medicamentos: ¿devolución de IVA o cobertura pública?

Señor Director:

¿Es coherente reducir el financiamiento de la entrega gratuita de medicamentos en la Atención Primaria de Salud y, en paralelo, destinar más de $90.000 millones anuales a un mecanismo de devolución del IVA en el canal retail?

El reembolso opera sobre el precio final del retail, donde se concentran los márgenes de la cadena de distribución. Por tanto, si bien ofrece un alivio parcial al presupuesto familiar, no modifica la estructura de precios que origina el gasto de

bolsillo. La evidencia indica que instrumentos orientados a la demanda, cuando se aplican a mercados con fallas estructurales, presentan una eficiencia asignativa limitada.

Un uso alternativo de esos recursos -vía expansión de la Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa-, permitiría avanzar hacia un seguro complementario ambulatorio de medicamentos, que opere sobre precios negociados y tenga potencial de cobertura cercana a la universalidad. Subsidiar precios en el retail es

una cosa; financiar cobertura aseguradora pública, otra muy distinta.

Convendría que el debate parlamentario incorpore un análisis comparado de costo-efectividad entre ambas alternativas antes de continuar su tramitación.

Felipe Vera Chandía

Docente Diplomado Gestión en Farmacia Asistencial Universidad Autónoma



