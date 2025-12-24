Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Mercado de autos usados

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 26 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

Las cifras de noviembre entregan señales relevantes sobre el comportamiento del mercado automotor. Ese mes se realizaron 85.252 transferencias de vehículos livianos y medianos usados, con un alza de 3,6% respecto del mismo período de 2024. En el análisis acumulado entre enero y noviembre, las transacciones crecieron 5%, lo que confirma que el segmento usado continúa siendo el motor del mercado. La Región Metropolitana concentra el 62,5% de las operaciones, seguida por Valparaíso (8,5%) y Biobío (6,1%). Por otro lado, casi el 80% de los compradores son personas naturales, mientras que las empresas representan solo un quinto del total. Este patrón sugiere un consumo más prudente, orientado a maximizar valor, en un contexto económico exigente. Estas cifras revelan que los consumidores están optando por alternativas que reduzcan incertidumbre y permitan decisiones más eficientes. Comprender estas tendencias será clave para anticipar la evolución del mercado en los próximos meses.

Ignacio Schiattino
Gerente General Hub Automotriz

VER MÁS