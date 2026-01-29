Ministerio relegado

Señor Director:

Sabido es que en la reciente conformación del gabinete de ministros la cartera de Minería quedó relegada a una subsecretaría, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y Minería. Sin duda, el ministro elegido, Daniel Mas, reúne las competencias profesionales para enfrentar el desafío impuesto por el Presidente electo. Sin embargo, esta fusión es compleja, no solo por la diversidad temática, sino porque posiciona a la minería en un segundo plano que no se condice con la realidad del país, como principal productor y exportador de cobre del mundo.

Esta definición presidencial podría constituir una decisión de alto impacto, cuyas consecuencias pueden limitar seriamente el desarrollo estratégico del país, teniendo en cuenta que la minería es un motor relevante en generación de empleos e ingresos. Es de esperar que la decisión se reevalúe una vez asumido el nuevo Gobierno.

Severino Modena Cristoforetti

Ingeniero Civil de Minas, CEO Metálica Consultores



