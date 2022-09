No hay espacio para hojas en blanco

Cartas

Señora Directora:

No podemos pretender distintos resultados haciendo exactamente el mismo proceso. Los mea culpa, lecciones aprendidas y señales de humildad que expresan quienes apoyaron la propuesta de Nueva Constitución tienen sentido en la medida asuman que el escenario no está para hojas en blanco. Menos después de meses de polarización, intolerancia y la frustración de no poder tener la casa de todos, con el consecuente desgaste emocional que aquello implica. Eso, sin contar los más de $22 mil millones que se gastaron para sostener el funcionamiento de la Convención Constitucional.

Debería ser un inicio sobre ciertas certezas: no hay espacio para autonomías territoriales, sistemas de justicia diferenciados, cancelaciones a la libertad en educación, salud, por nombrar algunos. En cuanto a las certezas positivas, hay consenso en conformar un Estado Social que no solo fortalezca servicios y derechos considerados esenciales para el bienestar de las personas, sino que también ponga límites a la autoridad.

Todos queremos un nuevo texto constitucional y un Gobierno que ponga término a los abusos e injusticias. Queremos recuperar el espacio público de la delincuencia; que los comerciantes y pymes que están sujetos a obligaciones tributarias, ambientales, laborales puedan tener las condiciones para crecer y desarrollarse; que la inmigración, bienvenida, no signifique un “laissez faire” para la instalación organizaciones criminales internacionales. Confiemos que si bien no será perfecto, se acerque más al Chile que uno sueña.

Cristián Mena

Socio de Mena Alessandri & Asociados