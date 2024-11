“No legislamos por vendetta personal”

Cartas

Señor Director:

Las afirmaciones que se hacen en la entrevista de DF a Matías Muchnick, CEO y cofundador de NotCo, el pasado 5 de noviembre, sobre el proyecto de ley de mi autoría, actualmente en tramitación legislativa, que regula los alimentos simulados y establece un estatuto de libre competencia, son imprecisas y confusas, además de suponer, infundadamente, una intencionalidad detrás de su presentación. Un proyecto como éste está en sintonía con el bien común del país, y no tiene nombre, ni apellido de nadie en particular. Creer lo contrario es derechamente no entenderlo o no haberlo leído.

Los únicos objetivos de la iniciativa son precisar claramente el tipo de alimentos que las personas están consumiendo, como asimismo fijar un estatuto de libre competencia, coherente con la legislación vigente.

A su vez, el proyecto viene a poner a nuestro país a la par de legislaciones de otras naciones como Canadá, en donde se regula esta materia con total certeza. Dudo que alguien piense que un país desarrollado como ese está impidiendo la innovación.

No estamos inventando algo sin sustento ni tampoco colocando cortapisas a la innovación, como dijo Muchnick, sino todo lo contrario. Es, justamente, la falta de una regulación en la materia la que ha generado problemas y disputas judiciales.

Invitaría a quienes se oponen al proyecto a comprenderlo. Eso despejará sus dudas y de paso, evitará que se hagan imputaciones injustas y sin sustento, que solo pretender confundir a la ciudadanía.

Harry Jürgensen Rundshagen

Diputado de la República