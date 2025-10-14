Nuevo Hospital del Salvador: ¿en eterna espera?

Señor Director:



Las obras del Nuevo Hospital del Salvador y del Instituto Nacional de Geriatría han sido paralizadas una vez más. Este hospital debió inaugurarse en agosto de 2019, pero ha enfrentado todas las trabas posibles. Solo durante el Gobierno de Bachelet II se retrasó en casi un año la entrega de terreno, mientras que potenciales hallazgos arqueológicos lo frenaron por dos años más. Hoy, el obstáculo es que el Gobierno (nuevamente) suspendió el financiamiento, acusando incumplimientos de la empresa concesionaria. Así, la demora ya acumula más de seis años.

Mientras la salud pública hace noticia por su falta de recursos, capacidades y alta espera, se deja en la incertidumbre a 600 mil usuarios. Al mismo tiempo, se afecta la calidad de vida de los vecinos, se obstruyen las iniciativas municipales y también las oportunidades de inversión en el sector.

Pronto iniciarán obras otros dos proyectos necesarios, el Instituto Nacional de Neurocirugía y el Instituto Nacional del Tórax, ambos en la misma manzana que el Nuevo Hospital del Salvador. Y este papelón no se puede repetir. No podemos condenar a nuestros vecinos a 20 años de obras ni a los pacientes a una eterna espera que se paga en vidas.



Jaime Bellolio

Alcalde de Providencia



