¿Nuevos brotes verdes económicos?

Cartas

Señor Director:

He seguido con atención las últimas noticias sobre el avance económico de Chile, que ha sido el más destacado en casi dos años en términos trimestrales. Es claro que la minería ha sido fundamental en este progreso. No obstante, es esencial tratar las inquietudes en torno a la actividad comercial por las posibles consecuencias adversas en un futuro no muy lejano.

Desde la perspectiva monetaria, actualmente estamos viendo una reducción en las tasas de interés, una acción que usualmente se espera que fomente el crecimiento económico. Sin embargo, enfrentamos un nivel de inflación que se sitúa en el límite superior de nuestro objetivo, lo cual podría limitar la expansión de estímulos monetarios del Banco Central, afectando tanto a consumidores como a inversionistas.

Es vital que las políticas económicas que se adopten no se limiten a celebrar los logros actuales, sino que también aborden y minimicen los riesgos futuros, especialmente en sectores más expuestos como el comercial, que es clave para el dinamismo del país. Mantener un crecimiento económico sostenible dependerá de la habilidad para equilibrar estos elementos de manera cuidadosa y estratégica, y, de esta manera, poder “regar” estos nuevos brotes verdes.

Ricardo Bustamante Vicencio

Subgerente Departamento de Estudios Capitaria