Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Olimpiadas especiales

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 11 de marzo de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

En 2027 los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales posicionarán a Santiago como vitrina del turismo deportivo global, recibiendo a más de 6.500 deportistas de 170 países, además de familias y equipos.

El turismo deportivo es hoy un motor relevante de actividad económica, pues dinamiza hotelería, gastronomía, transporte y servicios, generando empleo y encadenamientos productivos. Bien gestionado, su impacto trasciende el evento y fortalece la imagen país.

La oportunidad para Chile es evidente, pero la pregunta es si solo estamos preparados para el evento deportivo o además para ofrecer una experiencia integral. Miles de visitantes no vendrán solo a competir, sino a vivir el país, conocer su oferta culinaria y su hospitalidad.

El desafío parece bastante claro. ¿Cómo aseguramos que hoteles, restaurantes y operadores turísticos estén a la altura de delegaciones con diversos requerimientos? Esto exige articulación público-privada, estándares de calidad y una estrategia que entienda el turismo deportivo como un ancla de desarrollo.

No se trata solo de ser sede, sino de capitalizar una oportunidad económica y posicionar a Chile en la primera línea del turismo deportivo global.

Carolina Neumann

Directora de comunicaciones Fundación Jaime Guzmán

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

¿Mensaje para Quiroz? Informe de Hacienda calcula que reducir el impuesto corporativo beneficiará principalmente a las personas de más altos ingresos
2
Economía y Política

La otra herencia de Boric: más de 5.000 juicios, cientos de sumarios y decenas de proyectos clave en tramitación
3
Regiones

Jacqueline Sepúlveda y Paulina Rincón: las candidatas que lideran la carrera por el sillón de la Universidad de Concepción
4
Empresas

Astara Chile rebaraja su portafolio tras salida de china GAC y anuncia fichaje de nuevas marcas
5
Internacional

FMI insta aprepararse para lo “impensable” y advierte riesgo inflacionario global
6
Empresas

Tras 28 años funcionando, Enel Generación desconecta definitivamente la turbina diésel del Complejo Tarapacá
7
Empresas

Millonarios Forbes 2026: Familia Luksic sube 35 puestos en el ranking de riqueza global
8
DF LAB

Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
VER MÁS
VER MÁS