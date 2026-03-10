Señor Director:

En 2027 los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales posicionarán a Santiago como vitrina del turismo deportivo global, recibiendo a más de 6.500 deportistas de 170 países, además de familias y equipos.

El turismo deportivo es hoy un motor relevante de actividad económica, pues dinamiza hotelería, gastronomía, transporte y servicios, generando empleo y encadenamientos productivos. Bien gestionado, su impacto trasciende el evento y fortalece la imagen país.

La oportunidad para Chile es evidente, pero la pregunta es si solo estamos preparados para el evento deportivo o además para ofrecer una experiencia integral. Miles de visitantes no vendrán solo a competir, sino a vivir el país, conocer su oferta culinaria y su hospitalidad.

El desafío parece bastante claro. ¿Cómo aseguramos que hoteles, restaurantes y operadores turísticos estén a la altura de delegaciones con diversos requerimientos? Esto exige articulación público-privada, estándares de calidad y una estrategia que entienda el turismo deportivo como un ancla de desarrollo.

No se trata solo de ser sede, sino de capitalizar una oportunidad económica y posicionar a Chile en la primera línea del turismo deportivo global.

Carolina Neumann

Directora de comunicaciones Fundación Jaime Guzmán