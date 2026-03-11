Oportunidad para las agenda Fintech

Señor Director:

El nuevo Gobierno tiene una oportunidad histórica para consolidar a Chile como líder regional en finanzas abiertas. Los avances de la CMF en normativas de nivel 1 y 2 sientan bases sólidas; ahora corresponde impulsar las especificaciones técnicas que desbloquearán todo el potencial del ecosistema. Acelerar la acreditación de procesadores de datos y originadores de pago abrirá nuevas oportunidades de negocio e inversión.

Definir mandatos de consentimiento claros generará confianza en usuarios e inversionistas. Mientras Brasil, México y Colombia desarrollan sus modelos, Chile puede diferenciarse con un marco regulatorio ágil, competitivo y seguro, atrayendo capital internacional y posicionándose como el hub de innovación financiera más atractivo de la región.

La Ley Fintech ofrece un marco proporcional y modular que permite escalar negocios sin barreras innecesarias. Se espera que el nuevo Gobierno

potencie alianzas público-privadas que faciliten acceso a financiamiento e impulsen la internacionalización de soluciones fintech chilenas. Chile cuenta con el talento, la infraestructura y el respaldo institucional para consolidarse como referente latinoamericano en innovación financiera.

Diego González

CEO Defontana



