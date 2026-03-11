Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Oportunidad para las agenda Fintech

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

El nuevo Gobierno tiene una oportunidad histórica para consolidar a Chile como líder regional en finanzas abiertas. Los avances de la CMF en normativas de nivel 1 y 2 sientan bases sólidas; ahora corresponde impulsar las especificaciones técnicas que desbloquearán todo el potencial del ecosistema. Acelerar la acreditación de procesadores de datos y originadores de pago abrirá nuevas oportunidades de negocio e inversión.
Definir mandatos de consentimiento claros generará confianza en usuarios e inversionistas. Mientras Brasil, México y Colombia desarrollan sus modelos, Chile puede diferenciarse con un marco regulatorio ágil, competitivo y seguro, atrayendo capital internacional y posicionándose como el hub de innovación financiera más atractivo de la región.
La Ley Fintech ofrece un marco proporcional y modular que permite escalar negocios sin barreras innecesarias. Se espera que el nuevo Gobierno
potencie alianzas público-privadas que faciliten acceso a financiamiento e impulsen la internacionalización de soluciones fintech chilenas. Chile cuenta con el talento, la infraestructura y el respaldo institucional para consolidarse como referente latinoamericano en innovación financiera.

Diego González
CEO Defontana

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Nuevo ministro del Trabajo confirma revisión de dictámenes sobre 40 Horas: “Lo que queremos es que las empresas puedan adaptarse”
2
Economía y Política

Kast firma sus primeras medidas para auditar el Estado y destrabar inversiones por US$ 16 mil millones
3
Economía y Política

¿Mensaje para Quiroz? Informe de Hacienda calcula que reducir el impuesto corporativo beneficiará principalmente a las personas de más altos ingresos
4
Economía y Política

Comenzó la era de Jorge Quiroz en Hacienda: "Lo que viene hacia adelante es un trabajo duro, nos hemos propuesto levantar la economía"
5
Empresas

Google detecta grupo de ciberespionaje ligado al Gobierno chino y sospecha que opera en Chile
6
Internacional

FMI insta aprepararse para lo “impensable” y advierte riesgo inflacionario global
7
Empresas

Bupa designa nueva presidenta para el directorio de su filial en Chile
8
Economía y Política

Presidenta de la Sofofa y revisión a dictámenes de la DT por 40 horas: "Es prioritario que se aborde el tema del mercado laboral"
VER MÁS
VER MÁS