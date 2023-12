Pacientes de la hospitalización domiciliaria en crisis

Cartas

Señor Director:

Mientras se empieza a agudizar la crisis que afecta a las instituciones de salud previsional y al sistema de salud en su conjunto con medidas de emergencia que son insuficientes, es inexplicable que los pacientes que requieren de la hospitalización domiciliaria sigan alejados de este debate, más aún cuando más de 40 mil personas al año del sector privado necesitan y dependen de este tipo atenciones para mejorar su calidad de vida, y muchos de ellos incluso para vivir.

La gran mayoría de estos pacientes son financiados por las isapres y si estas colapsan al menos 800 pacientes crónicos de alta complejidad y larga estadía tendrían que volver a una clínica o a un hospital. Hoy el sistema no está preparado para recibir a este número de pacientes que requieren camas críticas o intermedias, ya que equivaldría a un 30% más de personas demandando una capacidad de atención que no está disponible en el sector público y privado.

El futuro de los pacientes crónicos de alta complejidad que son atendidos por las hospitalización domiciliaria privada está en severo riesgo y es realmente crítico que aún no existan certezas sobre el financiamiento que tendrían estas prestaciones, que hoy además están cumpliendo un rol relevante en liberar camas críticas en el sistema de salud, y en descongestionar las listas de espera a nivel nacional.

Diego Hurtado

Presidente de la Asociación Chilena de Instituciones de Salud Domiciliaria (Achisad)