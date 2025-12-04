Señor Director:

Uno de los pilares del desarrollo futuro de Chile debe ser el sector servicios y, dentro de él, el turismo representa una de nuestras mayores oportunidades. Contamos con recursos naturales privilegiados y, en particular, con una ventaja única: la posibilidad de desarrollar centros de montaña a sólo una hora de Santiago, conectada al principal aeropuerto internacional y con los servicios de una capital moderna. Esa combinación es un activo competitivo que Chile debe aprovechar.

La montaña es parte de nuestra identidad. El esquí es su cara más tradicional, pero hoy existen actividades deportivas, recreativas y culturales que permiten proyectarnos como un verdadero país de montaña, que es atractivo durante todo el año.

Con más de un millón de visitas anuales, se confirma su impacto económico: generan empleo formal y activan la hotelería, el transporte, la gastronomía, el comercio local e incluso la industria del vino. Su fortalecimiento beneficia a toda la cadena turística del país.

Por ello, urge avanzar en inversiones que modernicen infraestructura y mejoren los accesos. Si queremos competir con destinos del hemisferio sur, necesitamos caminos seguros, servicios de nivel internacional y una planificación que acompañe el crecimiento sostenido de esta actividad.

La montaña ya es un motor de desarrollo. Chile tiene condiciones para una experiencia de clase mundial; falta decisión y visión para consolidar un polo turístico que mire al mundo y proyecte el valor de nuestra cordillera.

Mónica Zalaquett S.

Presidenta Ejecutiva FEDETUR