Click acá para ir directamente al contenido

El IPC de noviembre repunta en línea con las expectativas de analistas y la inflación en 12 meses se mantiene en 3,4%
Inicio Opinión Cartas
Cartas

País de montaña

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Uno de los pilares del desarrollo futuro de Chile debe ser el sector servicios y, dentro de él, el turismo representa una de nuestras mayores oportunidades. Contamos con recursos naturales privilegiados y, en particular, con una ventaja única: la posibilidad de desarrollar centros de montaña a sólo una hora de Santiago, conectada al principal aeropuerto internacional y con los servicios de una capital moderna. Esa combinación es un activo competitivo que Chile debe aprovechar.

La montaña es parte de nuestra identidad. El esquí es su cara más tradicional, pero hoy existen actividades deportivas, recreativas y culturales que permiten proyectarnos como un verdadero país de montaña, que es atractivo durante todo el año.

Con más de un millón de visitas anuales, se confirma su impacto económico: generan empleo formal y activan la hotelería, el transporte, la gastronomía, el comercio local e incluso la industria del vino. Su fortalecimiento beneficia a toda la cadena turística del país.

Por ello, urge avanzar en inversiones que modernicen infraestructura y mejoren los accesos. Si queremos competir con destinos del hemisferio sur, necesitamos caminos seguros, servicios de nivel internacional y una planificación que acompañe el crecimiento sostenido de esta actividad.

La montaña ya es un motor de desarrollo. Chile tiene condiciones para una experiencia de clase mundial; falta decisión y visión para consolidar un polo turístico que mire al mundo y proyecte el valor de nuestra cordillera.

Mónica Zalaquett S.

Presidenta Ejecutiva FEDETUR

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El plan que prepara Kast para el Servicio de Impuestos Internos en caso de llegar a La Moneda
2
Regiones

"Estoy lleno de máquinas, pero no tengo choferes": Buses Renacer de Curicó no puede competir con salarios de la minería y cierra operaciones
3
Señal DF

Un centenar de inversionistas y los antiguos dueños: los aportantes de los fondos que se quedarán con Banmédica
4
Empresas

Los viajes internacionales de directores de Enap: Laura Albornoz gastó $ 38 millones y Nolberto Díaz $ 134 millones
5
Empresas

ENAP explica los millonarios viajes de Laura Albornoz y Nolberto Díaz: se justifican si hay "un apoyo para su rol" como directores
6
Regiones

Los Solari de la Zofri y el momento actual de la zona franca: “La marca ya no existe en el ADN de las nuevas generaciones"
7
Mercados

A nueve meses de su retorno al IPSA, ILC más que duplica su valor y se posiciona como la acción más rentable del selectivo
8
Mercados

UBS y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100% porque la mentalidad del chileno cambió”
VER MÁS
VER MÁS