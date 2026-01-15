Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Pedagogía fiscal

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

Sorprende la vocación pedagógica del Gobierno al insistir en reponer en el Senado las “leyes de amarre”, incluidas en en el proyecto de reajuste del sector público.

Es una curiosa forma de enseñar disciplina fiscal, donde el presupuesto se usa menos como instrumento técnico y más como recordatorio político para el futuro, con costos institucionales, deterioro de credibilidad fiscal y una señal preocupante para la gobernanza democrática.

ANA MARÍA LETERAN

DIRECTORA DE GARNIAM

VER MÁS