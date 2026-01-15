Pedagogía fiscal

Señor Director:

Sorprende la vocación pedagógica del Gobierno al insistir en reponer en el Senado las “leyes de amarre”, incluidas en en el proyecto de reajuste del sector público.

Es una curiosa forma de enseñar disciplina fiscal, donde el presupuesto se usa menos como instrumento técnico y más como recordatorio político para el futuro, con costos institucionales, deterioro de credibilidad fiscal y una señal preocupante para la gobernanza democrática.

ANA MARÍA LETERAN

DIRECTORA DE GARNIAM