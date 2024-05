¿Por qué las universidades no logran impulsar el desarrollo?

Cartas

Señor Director:

En un artículo de The Economist (“Universities are failing to boost economic growth”) se da cuenta de un problema global: el conocimiento generado por las universidades rara vez se aplica directamente en la productividad empresarial.

En Chile, sólo un 1,9% de las investigaciones se realizan en colaboración con la industria, frente a países como Alemania (6,8%) e Israel (4,3%). Y a pesar de liderar en publicaciones científicas en Latinoamérica, nuestro país muestra una capacidad limitada para generar patentes, de las cuales menos del 45% provienen de universidades.

Estos no son sólo datos para el análisis académico, sino un verdadero síntoma de una problemática mayor: el desaprovechamiento del potencial científico para fomentar un crecimiento económico robusto.

Resulta urgente, entonces, diseñar políticas que fomenten una colaboración más estrecha y eficiente entre universidades y empresas, estableciendo incentivos para la investigación aplicada y plataformas para el intercambio de ideas y proyectos. En un mundo donde el conocimiento es la principal divisa económica, Chile debe hacerlo relevante y aplicable.



Dr. Iván Suazo Galdames

Vicerrector de Investigación y Doctorados U. Autónoma