¿Por qué se van los capitales?

Cartas

Señora Directora:

Durante muchos años he trabajado asesorando a inversionistas extranjeros para traer capitales a Chile. Eran muchos y venían tranquilos a un país que les aseguraba estabilidad. Por eso, hasta hace un año, me sentía orgulloso de poder aportar con un grano de arena al desarrollo de nuestra economía y las virtudes que esa inversión trae a Chile. Pero lamentablemente, desde hace unos meses he estado observando un fenómeno diferente: en lugar de llegar, hay un creciente flujo de salida por parte de chilenos que se están llevando sus fondos y recursos para invertirlos en el exterior.

Son volúmenes que nunca antes vi, en más de 30 años de actividad profesional.

Desde mi punto de vista, este hecho está evidenciando que durante mucho tiempo como país nos preocupamos de dar certidumbre y un adecuado trato a los inversionistas extranjeros, pero últimamente hemos descuidado el trato a nuestros propios inversionistas, cuando lo cierto es que los chilenos también necesitan reglas del juego claras, tanto tributarias (carga efectiva), como legales (derecho a la propiedad, incentivos, seriedad). Definitivamente, es una lección para aprender.

Carlos Muñoz Saravia

CEO & Managing Partner, Grant Thorton Chile