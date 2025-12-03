Postergación de reavalúo fiscal

Señor Director:

La aprobación en la Comisión de Hacienda del proyecto que posterga el reavalúo 2026–2027 y ajusta el beneficio de contribuciones para el adulto mayor es un paso relevante. Se gana tiempo y alivio para quienes están tensionados por el impuesto territorial, pero -considerando que estas medidas seguirán su trámite como ley- importa abordar los desafíos de fondo.

Aplazar el reavalúo se justifica, además de perfeccionar la metodología, si el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ejecutivo desarrollan una plataforma que permita conocer trazablemente el paso a paso de la base imponible, con un estándar similar al exigido a los contribuyentes. No basta mejorar la metodología: es indispensable transparentarla.

La mejora al beneficio del adulto mayor es una buena noticia, pero debe traducirse en protección real y no simbólica, evitando que el impuesto territorial opere como un impuesto al arraigo que obligue a endeudarse o vender la vivienda. Ello exige afinar reglas de reavalúo, fortalecer la protección de contribuyentes vulnerables y consolidar un estándar de transparencia.

carlos díaz

abogado de Recabarren & Asociados