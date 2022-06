Precio de la electricidad: mecanismo ineficiente

Cartas

Señora Directora:

El proyecto de ley para establecer un mecanismo de regulación de las cuentas de la luz demuestra la ineficiencia que ha tenido el Estado en resolver la cuestión de fondo de este problema: que el alza de precios es consecuencia de la ausencia de un sistema de transmisión realmente robusto en toda la extensión del país.

Por otro lado, el Estado no solamente no contribuye con un solo peso a mitigar los impactos de que esta brecha se traspase al pago de servicios, sino que afecta la cadena de pago de empresas generadoras que están suministrando energía y cumpliendo sus contratos, al posponerle el pago de parte de su energía hasta por 10 años plazo, y además castiga a aquellos usuarios domésticos, PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) y grandes empresas que invirtieron en modificar obsoletos sistemas contaminantes por soluciones eléctricas menos nocivas para el medio ambiente.

Lo paradójico es que el país está embarcado en una estrategia para descarbonizar su matriz energética, a través de una serie de políticas públicas reconocidas incluso internacionalmente, y esta ley (la continuidad de un mecanismo de estabilización originalmente diseñado por el gobierno anterior) va en total sentido contrario.

El mecanismo, en definitiva, será financiado, en principio por la industria eléctrica, pero finalmente por todos los usuarios, y especialmente por quienes más energía consumen, que son los que más contribuyen, al mismo tiempo, al crecimiento de nuestra economía. En tiempos de crisis inflacionaria, las repercusiones de esta normativa podrían hacer que ese “sobrecosto” se traspase también a los consumidores.

Y he aquí otro absurdo: las familias momentáneamente no verán alzas en su cuenta de la luz, para luego tener que hacerse cargo de pagar hasta por 10 años el costo de esta “estabilización”, pero finalmente nadie garantiza que en el intertanto, además, no terminen pagando más por el pan u otros alimentos básicos.

En suma, esto no se entiende de otra forma que no sea salir rápido de un problema de alto impacto en tiempos de definiciones electorales, ayudando a descomprimir el ambiente con una mala solución parche.

Luciano Cruz Morandé

Abogado estudio Arteaga Gorziglia