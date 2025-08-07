Productividad no es trabajar más, es innovar mejor

Señor Director:

En este período de elecciones presidenciales, es urgente que el concepto de productividad se instale como eje central en las propuestas de los candidatos. No se trata solo de trabajar más o reducir costos, sino de transformar estructuralmente la forma en que producimos, innovamos y generamos valor como país.

Chile enfrenta una década de estancamiento productivo. La economía ha crecido más por factores cíclicos que estructurales. Si queremos salir de esta trampa, necesitamos una visión de productividad basada en el conocimiento, la innovación y la sofisticación de nuestra matriz productiva.

Desde el mundo empresarial, iniciativas como Human de Icare, muestran que hay voluntad para empujar este cambio. Es una señal clara de que el sector privado está disponible para colaborar con el mundo académico, científico y público en la construcción de soluciones de largo plazo.

Es tiempo de que la productividad deje de ser una cifra en los informes del Banco Central y se convierta en una estrategia país. Ojalá los candidatos lo comprendan: sin innovación no hay productividad sostenible, y sin productividad, no hay bienestar duradero.

Anil Sadarangani

Director de Innovación Universidad de los Andes