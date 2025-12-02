¿Qué se entiende por subempleo?

Señor Director:

En su carta del 28 de noviembre, Pedro Pizarro del Instituto Libertad, se refiere al Informe del OCEC-UDP titulado: “Dos millones de subempleados en Chile: evolución y características de la subutilización del empleo”. Antes de comentar los estudios es importante leerlos con atención para evitar confusiones conceptuales graves, como ocurre en este caso con la definición de subempleo.

El subempleo no es empleo a tiempo parcial como señala Pizarro en su carta, sino que corresponde a una situación de subutilización de la capacidad productiva de los trabajadores, es decir, personas que ejercen un empleo por debajo de su plena capacidad, lo que puede ocurrir en dos situaciones. El subempleo por insuficiencia de horas corresponde a personas que ejercen empleos a jornada parcial, pero de forma involuntaria, porque les gustaría y estarían disponibles para trabajar más horas, mientras que el subempleo por calificaciones corresponde a ocupados con educación superior completa que ejercen empleos de mediana o baja calificación (por ejemplo, un profesional que trabaja como conductor mediante aplicaciones móviles).

Estas personas figuran como “ocupadas” en la estadística, pero ambas modalidades de subempleo son, en definitiva, una forma de desempleo parcial, al cual a veces se le denomina “empleo a medias”, precisamente por estar en una zona intermedia entre el desempleo y el pleno empleo.

Así, las cifras al trimestre agosto-octubre 2025 muestran que el 32,8% de los ocupados a jornada parcial lo hacen en forma involuntaria y es solo esta parte lo que se considera subempleo, tal como lo explica claramente nuestro Informe.

Juan bravo

DIRECTOR Observatorio del Contexto Económico (OCEC) UDP.