Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Regulación del gas natural

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 19 de agosto de 2025 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

A partir de mi columna de la semana pasada, se abrió una discusión necesaria sobre el rol del gas natural y su regulación.
En respuesta a la carta del señor Rafael Loyola, director ejecutivo de AGN, del 13 de agosto, preciso: la ley establece que el criterio rector para la operación del sistema eléctrico nacional es, en primer lugar, la seguridad. Como ejemplo, el costo del apagón del 25F para el país fue de US$ 450 millones. Chile es líder mundial en renovables, pero su intermitencia requiere respaldo. En la zona centro-sur, donde opera Nehuenco, no existe el despliegue masivo de baterías como en el norte y, por tanto, el gas es el mejor respaldo por costo e impactos ambientales.
Para resguardar la seguridad de Arica a Chiloé -y más allá del interés de ciertos actores renovables- se necesitan condiciones regulatorias que garanticen la disponibilidad de ese gas. Por tanto, la seguridad del sistema no es solo un “objetivo legítimo”, como plantea el señor Loyola, sino un mandato legal.
En relación con la carta del señor Carlos Cortés, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural, del 14 de agosto, suscribo lo expresado: la seguridad energética es clave en una matriz cada vez más limpia, pero dependiente de lluvias, sol y viento. Esto exige respaldo 24/7. El gas natural entrega estabilidad, gestiona renovables y evita apagones o mayores costos. Sin incentivos para contratos firmes de GN, se recurre más al diésel, caro y contaminante. Urge una regulación que alinee decisiones privadas con el interés colectivo e incentive la disponibilidad de GN, en línea con el plan de descarbonización.

Luis Le- Fort
Gerente de Gestión de Energía de Colbún

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Kast lanza su campaña presidencial con fuertes dardos a Jara y al Gobierno y promete un "cambio radical"
2
Empresas

Gerente general de Farmacias Ahumada deja la empresa tras cinco meses en el cargo
3
Economía y Política

Centros de eventos advierten una crítica situación en el sector por el aumento de las contribuciones de bienes raíces
4
DF MAS

Tres años de investigación, miles de páginas y una disputa millonaria: la trama judicial que enfrenta a exclientes con los socios de Eloy
5
Empresas

Empresas Copec advierte impacto de aranceles en su negocio: "Los compradores adoptaron una actitud comercial más cauta"
6
Empresas

Puerto Coronel activa millonaria demanda de indemnización de perjuicios en contra de su expresidente y altos exejecutivos
7
Economía y Política

El caso que enfrentó al SII y a la Dedecon por las contribuciones de una propiedad con bosque nativo
8
Mercados

Tasas de depósitos a plazo bajan a niveles de 2022 y flujos se dirigen hacia otras inversiones
VER MÁS
VER MÁS