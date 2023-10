¿Remando contra la corriente? El fin de las consultas de pertinencia

Cartas

Señor Director:

Se ha informado que el Gobierno se encuentra próximo a presentar un proyecto de reforma a la Ley General de Bases del Medio Ambiente, con el objeto de modificar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre las reformas contempladas aseguran el fin de las consultas de pertinencia, o por lo menos, de la forma en la que actualmente se conocen y operan, ya que “no agregarían un valor especial”.

Lo cierto es que, en la práctica, las consultas de pertinencia son comúnmente requeridas por organismos sectoriales y entidades financieras, quienes las exigen para así resguardarse al momento de tomar la decisión de otorgar un permiso o el financiamiento para un Proyecto.

Al Ejecutivo se le está olvidando que, entre las normas relevantes contenidas en la nueva Ley de Delitos Económicos, la consulta de pertinencia juega un rol clave para evitar la configuración del nuevo delito ambiental de elusión con resultado de contaminación, por lo que de eliminarlas, se deberá establecer algún nuevo tipo de pronunciamiento administrativo que lo supla.

¿Por qué no robustecer el equipo de consultas de pertinencia para así disminuir sus tiempos de tramitación? ¿Por qué no sancionar a quienes tramiten una consulta de pertinencia con fines fraudulentos? ¿Por qué no reconocer que se está remando en contra de la corriente, y el desarrollo de los proyectos de inversión requiere de este mecanismo?

Vicente Palma

Asociado Guerrero Olivos