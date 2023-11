Resistencia al cambio y empresas

Cartas

Señor Director:

Interesante punto de vista el de Juan Carlos Eichholz en su columna “Capacidad adaptativa para tiempos de cambio”, que muestra con ejemplos muy ilustrativos cómo aquellas empresas que ven en la evolución una oportunidad para seguir potenciando el crecimiento de sus negocios son más exitosas y resilientes que aquellas que se resisten y defienden.

Particularmente llamativo es el caso de lecheros que buscan detener la expansión de una startup que no compite con ellos y que paradójicamente comercializa un producto que en su nombre dice literalmente que no es leche. A veces no se trata sólo de empresas, sino que de industrias completas, que se aferran al status quo en que por décadas funcionaron los mercados, con grados de incertidumbre acotados y abordables.

La rapidez con que se impuso la economía digital y los cambios culturales y sociales han tensionado y puesto a puesto a prueba la capacidad de adaptación de las empresas.

Raúl Arrieta

Abogado