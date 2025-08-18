Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Rigidez laboral insostenible para las PYME

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 19 de agosto de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

No creo lo que acabo de vivir. Mi empresa tiene 10 años, la levantamos a pulso, sobrevivimos a la peor crisis inmobiliaria que nos ha tocado y pensaba que ya habíamos pasado lo más difícil. Pero no. Hoy siento una rabia enorme con este país y su agenda 100% pro empleado, sin pensar un segundo en el motor de la economía: las PYME.
Parto por la indemnización por años de servicio: desde el día uno, trabajador y empleador acuerdan un sueldo y condiciones. ¿Por qué, si mañana necesito despedir, debo pagar un “extra”, aun cuando la empresa esté en una situación complicada e incluso con pérdidas? En EEUU, por ejemplo, esto no existe. Puedes trabajar 30 años y, si te despiden, es costo cero.
Ahora me topé con la famosa “semana corrida”. En resumen: si el trabajador tiene sueldo base más variable, se calculan vacaciones y otros pagos promediando comisiones y, además, el empleador debe pagar domingos y feriados como si se hubiesen trabajado. ¿Es mi culpa que haya feriados? En mi caso, este cálculo significó un pago que equivale a casi un mes entero de utilidades… y eso, de una persona que me dejó botado sin un mes de aviso, me bajó las ventas, obligó a rearmar el equipo y se llevó información confidencial. En resumen, fue como si este año esta persona hubiera sido socio en un 8,3% de la empresa sin asumir ningún riesgo, y todo en un solo día.
Esto es insostenible. Ninguna PYME puede tener provisionados montos así, menos con ventas a la baja, costos altos y la famosa “Ley de pago a 30 días” que no funciona. Realmente espero que la Agenda ProPYME se retome con seriedad en el próximo gobierno.

Pablo Zaror
Gerente General Realkon

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Kast lanza su campaña presidencial con fuertes dardos a Jara y al Gobierno y promete un "cambio radical"
2
Empresas

Gerente general de Farmacias Ahumada deja la empresa tras cinco meses en el cargo
3
Economía y Política

Centros de eventos advierten una crítica situación en el sector por el aumento de las contribuciones de bienes raíces
4
DF MAS

Tres años de investigación, miles de páginas y una disputa millonaria: la trama judicial que enfrenta a exclientes con los socios de Eloy
5
Empresas

Empresas Copec advierte impacto de aranceles en su negocio: "Los compradores adoptaron una actitud comercial más cauta"
6
Empresas

Puerto Coronel activa millonaria demanda de indemnización de perjuicios en contra de su expresidente y altos exejecutivos
7
Economía y Política

El caso que enfrentó al SII y a la Dedecon por las contribuciones de una propiedad con bosque nativo
8
Mercados

Tasas de depósitos a plazo bajan a niveles de 2022 y flujos se dirigen hacia otras inversiones
VER MÁS
VER MÁS