Señor Director:

La candidata presidencial Jeannette Jara (PC) anunció que impulsará un royalty portuario como una buena noticia para las ciudades puerto, pero en realidad dista mucho de serlo.

Gravar la logística que mueve casi todo nuestro comercio exterior es definitivamente pegarse un tiro en el pie, ya que sube los costos, resta competitividad, encarece importaciones y exportaciones, y termina frenando las muy necesarias inversiones en terminales portuarios.

Si de compensar a las ciudades puerto se trata, partamos por gestión, obras, permisología y eficiencia del gasto público, no por un nuevo y oneroso peaje disfrazado de eslogan.

Chile necesita mejores puertos, no más impuestos.

Roberto Darrigrandi U.

Economista



