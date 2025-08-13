Click acá para ir directamente al contenido
Seguridad pública sin prioridad

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 14 de agosto de 2025 a las 04:03 hrs.

Señor Director:

Ocho postulantes a la Beca Chile Magíster 2025 en el grupo prioritario de Seguridad Pública y Ciberseguridad obtuvimos más puntaje que el corte del grupo general (4,704), pero fuimos excluidos, ya que solo se asignaron 11 de 100 becas a esta área prioritaria, mientras el grupo general recibió 38.
Por primera vez, las áreas prioritarias establecidas por ANID enfrentaron mayores exigencias que el resto, contradiciendo el principio de priorización estratégica que impulsa el Estado. La seguridad es un tema urgente para Chile. ¿Cómo se explica que quienes buscamos especializarnos en ello seamos los más perjudicados?

Catalina Fábrega Zilleruelo
Psicóloga UC

Javiera Zamora Mansilla
Socióloga UC

Mariana Llona Saldías
Psicóloga U. Chile

Camila Arenas Serrano
Abogada UC

