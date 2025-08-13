Seguridad pública sin prioridad

Señor Director:

Ocho postulantes a la Beca Chile Magíster 2025 en el grupo prioritario de Seguridad Pública y Ciberseguridad obtuvimos más puntaje que el corte del grupo general (4,704), pero fuimos excluidos, ya que solo se asignaron 11 de 100 becas a esta área prioritaria, mientras el grupo general recibió 38.

Por primera vez, las áreas prioritarias establecidas por ANID enfrentaron mayores exigencias que el resto, contradiciendo el principio de priorización estratégica que impulsa el Estado. La seguridad es un tema urgente para Chile. ¿Cómo se explica que quienes buscamos especializarnos en ello seamos los más perjudicados?

Catalina Fábrega Zilleruelo

Psicóloga UC

Javiera Zamora Mansilla

Socióloga UC

Mariana Llona Saldías

Psicóloga U. Chile

Camila Arenas Serrano

Abogada UC