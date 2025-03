Sernac te Protege o el “león sin dientes”

Señor Director:

El proyecto de ley Sernac te Protege fue ingresado por el Ejecutivo el 7 de septiembre de 2023 y, hasta la fecha, permanece en su primer

trámite constitucional en la Cámara de Diputados. A pesar de los esfuerzos sostenidos del Gobierno para impulsarlo, parece haber quedado relegado en la agenda legislativa.

Esta falta de progreso no solo implica que los derechos de los consumidores puedan quedar en segundo plano, sino que también genera un problema de seguridad y certeza jurídica para las empresas. Esto, debido a que no saben si de un minuto a otro la normativa será aprobada y deberán adaptarse a las nuevas obligaciones previstas en el proyecto. Tal como está redactada actualmente, no solo genera un legítimo temor entre las compañías a ser sancionadas sin un control judicial previo, sino que también impone la necesidad de adaptar sus modelos de negocio a este tercer intento legislativo de “reforzar” los derechos de los consumidores.

Una solución más adecuada sería robustecer la institucionalidad del Sernac en lugar de otorgarle nuevas potestades sancionadoras. En la actualidad, el organismo ya cuenta con facultades suficientes para realizar procesos de fiscalización altamente efectivos, cualificados e intrusivos si fuera necesario. De hecho, al visualizar la situación actual de la institución, su principal limitación no es producto de una carencia normativa, sino más bien radica en la falta de recursos para ejecutar estas tareas de manera adecuada.

Gonzalo Bravo

Asociado Senior del Grupo de Derecho Público y Mercados Regulados de Albagli Zaliasnik (az)