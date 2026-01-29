Click acá para ir directamente al contenido
Subsidio al empleo

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El economista Jorge Hermann plantea en su columna de ayer en DF que un eje central de la agenda laboral del nuevo Gobierno debiese ser la creación de un “Subsidio Unificado al Empleo, enfocado en jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, que cubra entre el 20% y 50% de los ingresos brutos”. Es necesario precisar que esta propuesta ya forma parte de la agenda impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. En julio del año pasado, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ingresó al Congreso un proyecto de ley que crea el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), que incentiva la creación de nuevos empleos formales mediante bonificaciones a trabajadores y empleadores, por hasta $ 52.900 y $ 132.250 mensuales, respectivamente, durante 12 meses.
El SUE se focaliza precisamente en mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, incorporando además incentivos especiales para las empresas de menor tamaño. Todo ello sin mayor gasto fiscal, al unificar y rediseñar programas existentes que han tenido bajo impacto.
Este proyecto ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara y el Senado, y se encuentra a la espera de una última votación. De aprobarse, Chile contará con una herramienta moderna y efectiva para seguir fortaleciendo el empleo formal y de calidad.

Nicolas Ratto Ribo
Jefe División de Políticas de Empleo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social

