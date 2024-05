Teletrabajo y coherencia presidencial

Cartas

Señor Director:

En un día de frío y lluvia en la ciudad de Santiago, el Presidente informó que no saldría de su casa y haría teletrabajo por estar con síntomas de resfriado.

Recordemos que el actual Ejecutivo se negó a incorporar a funcionarios públicos durante el trámite de la hoy ley de conciliación, imposibilidad reconocida por parte de Contraloría dejando sin herramientas de conciliación a este sector, salvo las normativas incluidas en la ley de reajuste, que establecen la obligación de ir al menos tres días presencial al puesto de trabajo y le otorga al jefe de servicio la discrecionalidad de decidir a quién otorgar teletrabajo. De acuerdo a nuestra encuesta “Teletrabajo y sector público” -publicada en este medio- solo un 32% declara que pudo elegir dos días de teletrabajo.

Creemos válido preguntarse ¿quién autoriza el trabajo remoto del Presidente de la República? Y más importante aún, ¿por qué él puede y los demás no? El Presidente Boric tiene el mandato popular de liderar y servir a nuestro país. Si él puede hacerlo trabajando desde su domicilio, ¿por qué los cuidadores que son funcionarios públicos no pueden? ¿Acaso sus hijos no tienen derecho a ser cuidados por sus padres o madres cuando, por ejemplo, se resfrían?

Esperamos que esta incoherencia sea subsanada en la cuenta pública. En la vida y en la política es importante ser y parecer.

Francisca Ayala, Verónica Campino, Jacqueline Deutsch y Romina Guzmán

Cofundadoras Fundación Yo Quiero Estar