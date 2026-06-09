Títulos universitarios con fecha de vencimiento

Señor Director:

La promesa de estudiar una carrera, especializarse y crecer dentro de una industria, está rompiéndose. La revolución tecnológica transforma el mercado laboral más rápido de lo que somos capaces de adaptarnos. Según el World Economic Forum, cerca del 44% de las habilidades laborales cambiarán antes de 2030, y no son las habilidades blandas las que desaparecen, sino las técnicas y especializadas que tomaron años formar.

El problema es que cambió el tipo de valor que las personas deben aportar. En Chile, lo vemos en sectores como la minería, la construcción y los servicios financieros: los perfiles más demandados hoy no existían hace cinco años, y los modelos universitarios siguen siendo los mismos de hace 20.

La conversación urgente no es tecnológica: es educativa y organizacional. Las empresas tienen una responsabilidad activa en la reconversión de sus equipos, y el sistema de formación superior necesita incorporar la adaptabilidad como competencia central. En esta nueva economía, el mayor riesgo no es reinventarse demasiadas veces, es quedarse inmóvil mientras el mundo aprende a moverse más rápido.

Camila Mohr

CEO y Socia de INNSPIRAL



