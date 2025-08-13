Transacciones digitales versus efectivo

Señor Director:

La CMF anunció que postergará por un año el fin de las tarjetas de coordenadas, ante las críticas, sobre todo, de personas mayores, que no manejan bien la tecnología. Sin embargo, lo ocurrido conduce a un cuestionamiento más profundo: ¿deben ser las transacciones digitales la única opción? La realidad indica que no. En nuestro país, miles de personas no cuentan con acceso regular a la tecnología o carecen de habilidades para utilizarla, por lo que para ellas el uso de efectivo es clave. Esto incluye adultos mayores, personas de bajos recursos, con discapacidad, migrantes, habitantes de zonas rurales con conectividad deficiente o inexistente, y pequeños comercios. El derecho al uso de efectivo no es una discusión anacrónica, sino una herramienta de inclusión social.

Fernando Yáñez

Presidente Ejecutivo de Denaria Chile