Traspaso de costos a clientes eléctricos

Cartas

Señor Director:

Se ha abierto una nueva discusión en el sector eléctrico, ahora por el traspaso de sobrecostos de la operación a clientes regulados.

En este caso echo de menos un debate tanto o más importante: analizar si los montos de los sobrecostos son eficientes y si existen formas para reducirlos.

Y en efecto, sí existen formas de reducirlos y de manera significativa.

En 2023 se pagaron por servicios complementarios más de 400 MM de US$, principalmente para compensar sobrecostos de centrales termoeléctricas inflexibles. Sin embargo, las ERNC, que naturalmente no generan sobrecostos, no participan en ese mercado debido a que las condiciones para participar no son atractivas. La normativa permite realizar licitaciones que, de aplicarse correctamente, aumentarían la competencia en ese mercado.

También el sobrecosto por el subsidio al precio estabilizado que reciben los pequeños medios de generación (otros 400 MMUS$ en 2023) puede reducirse, a través de sustituir sus ingresos a costo marginal por ingresos por suministro de contratos para distribuidoras, definiendo un precio eficiente para ello y sin encarecer esos contratos.

Abordar estas materias beneficiaría no solamente a los consumidores finales, sino también a las empresas, para las que la energía es uno de sus costos principales.

Carlos Finat

Consultor