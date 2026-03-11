Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Vecino responsable

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Respondo -por esta vía- al conjunto de acusaciones falsas contra inmobiliaria Enaco, que se realizaron en carta publicada el pasado martes, bajo el título “Vecino non grato”. Enaco lleva más de 30 años en Lo Barnechea, desarrollando proyectos habitacionales que son un aporte al desarrollo urbano y vial. Además, entregamos grandes áreas verdes y zonas de equipamiento municipal, lo que nos constituye en un vecino responsable, que agrega valor a la comuna y sus residentes.
Sobre las situaciones de seguridad en nuestros terrenos, aludidas en la carta, hacemos los esfuerzos que responsablemente están a nuestro alcance y ámbito de acción, pero no somos garantes de la seguridad ciudadana ni del orden público. Es el Estado quien se aboca a esta tarea, que es un desafío país. Desde siempre nuestro accionar empresarial ha estado dirigido a desarrollar proyectos inmobiliarios que sean un aporte a la cuidad y sus habitantes, liderado con responsabilidad y respeto.

Germán Bartel
Gerente General Enaco S.A.

