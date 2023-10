Vivienda asequible: mover la aguja

Cartas

Señor Director:

El INE publicó los datos de permisos de edificación de obra nueva de vivienda al mes de agosto. En lo que va del año, han caído un 22% respecto del 2022 y un 44% respecto del 2021.

Este indicador de flujo futuro tendrá un impacto en los proyectos inmobiliarios y de construcción que (no) veremos concretar en los próximos meses, lo que se suma a la ya deprimida actividad del sector. Por el lado del inventario, vemos que la cantidad de meses para agotarlo siguen en niveles altos, junto con los desistimientos que continúan al alza mayoritariamente por restricciones de financiamiento.

En el caso de Canadá, también con dificultades de costo y accesibilidad a la vivienda, el problema de flujo está relacionado con el costo y demora en los permisos, mano de obra y materiales que llegaron a niveles donde los proyectos quedaban sólo en el papel. Frente a esto, el gobierno federal respondió eliminando el GST (similar a nuestro IVA) de todos los proyectos habitacionales para arriendo. Lo destacable es el impacto inmediato que tuvo, con uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes, Dream Unlimited, comprometiendo la construcción de 5.000 viviendas.

En Chile, inmobiliarias y constructoras necesitan señales claras del Gobierno que se materialicen en acciones concretas para reactivar una industria clave para el desarrollo de nuestro país. Son muchas las empresas que ya han quebrado y varias más que siguen con muchas dificultades.

¿Hay una bala de plata? Claro que no. Lo que nuestro país necesita para reactivar la economía son iniciativas extraordinarias que no tengan precedentes, tal como lo hizo Canadá. No se puede pretender que sólo asignando recursos, y de paso aumentando el presupuesto de la nación por sobre la expectativa de crecimiento del país, tengamos resultados distintos a las cifras negativas que se vienen reportando hace ya varios meses.

Sebastián Ravest

Master in Real Estate Columbia University