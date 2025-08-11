Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

¿Y si hiciéramos lo mismo que Noruega?

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Hace más de 30 años, Noruega tomó una decisión clave: no gastar todo lo que ingresaba por concepto de petróleo. En cambio,lugar de eso, creó un fondo soberano, una especie de alcancía gigante para el país.

Chile, como el mayor exportador de cobre del mundo, obtiene beneficios directos para su economía local. Por cada centavo de dólar que sube el precio del metal, los ingresos del Estado aumentan en US$ 65 millones, entre el Fisco y Codelco. Este año, el precio del cobre ha tenido un alza sostenida, y dichos ingresos han sido destinados a los dos fondos soberanos existentes: el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social.

Entonces, ¿por qué no aprovechar esta bonanza para crear un tercer fondo soberano que invierta en activos internacionales? Esto permitiría diversificar, reducir riesgos y evitar el sobrecalentamiento de la economía local por exceso de inversión interna.

Si aprovechamos este superciclo del cobre con inteligencia, podríamos sentar las bases de un Chile más estable y más próspero. Quizás dentro de 30 años miremos atrás y digamos: “Mira todo lo que logramos cuando decidimos usar bien nuestra riqueza”.

Carlos Pérez-Cotapos U.

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tras tragedia en El Teniente, Codelco saca a gerente general y nombra a Claudio Sougarret en su reemplazo
2
Economía y Política

DT da portazo a polémico y viralizado certificado laboral: trabajadores no pueden ser obligados a entregar información
3
Empresas

Inmobiliaria con proyecto por más de US$ 12 millones en Viña del Mar pide su quiebra
4
Empresas

Cambio en el área legal del grupo Cencosud: gerencia corporativa la asumió un exejecutivo de la eléctrica Enel
5
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
6
Mercados

Control hostil, prebendas y la ruina de mi familia: Álvaro Jalaff declara en Fiscalía sobre la venta del Grupo Patio
7
Empresas

Barrick cae en bolsa tras cargo extraordinario de US$ 1.000 millones por embargo estatal a su mina de oro en Mali
8
Empresas

Proyecto Nueva Centinela del grupo Luksic presenta inédito avance del 50% a solo 15 meses de su inicio
VER MÁS
VER MÁS