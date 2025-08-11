¿Y si hiciéramos lo mismo que Noruega?

Señor Director:

Hace más de 30 años, Noruega tomó una decisión clave: no gastar todo lo que ingresaba por concepto de petróleo. En cambio,lugar de eso, creó un fondo soberano, una especie de alcancía gigante para el país.

Chile, como el mayor exportador de cobre del mundo, obtiene beneficios directos para su economía local. Por cada centavo de dólar que sube el precio del metal, los ingresos del Estado aumentan en US$ 65 millones, entre el Fisco y Codelco. Este año, el precio del cobre ha tenido un alza sostenida, y dichos ingresos han sido destinados a los dos fondos soberanos existentes: el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social.

Entonces, ¿por qué no aprovechar esta bonanza para crear un tercer fondo soberano que invierta en activos internacionales? Esto permitiría diversificar, reducir riesgos y evitar el sobrecalentamiento de la economía local por exceso de inversión interna.

Si aprovechamos este superciclo del cobre con inteligencia, podríamos sentar las bases de un Chile más estable y más próspero. Quizás dentro de 30 años miremos atrás y digamos: “Mira todo lo que logramos cuando decidimos usar bien nuestra riqueza”.

Carlos Pérez-Cotapos U.