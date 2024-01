DF Tax | Brechas y mediciones tributarias en el Reino Unido: ¿buenas prácticas estables?

Columnistas

Víctor Villalón, académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, FEN U. de Chile.

Víctor Villalón

En el Reino Unido, la HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs), a través del reporte Measuring tax gaps, anualmente entrega una estimación de la brecha tributaria. El propósito fundamental es brindar transparencia y rendición de cuentas sobre el funcionamiento del sistema tributario. Esto permite a los ciudadanos y empresas comprender el estado de cumplimiento tributario en el país y qué deseconomías pueden llegar a provocarse, si no se toman acciones a tiempo. Con esta información, se puede evaluar la efectividad de las políticas fiscales, identificar áreas de incumplimiento y mejorar la recaudación de impuestos, además de alentar el crecimiento social y económico inclusivo.

Para la estimación, la HMRC utiliza una combinación de métodos top down y bottom up. En el primero, se utilizan datos externos e independientes sobre el consumo para estimar la recaudación esperada. El bottom up se basa en datos internos y de fiscalización, por segmento de contribuyentes.

Para el año fiscal 2022, la HMRC estimó una brecha de 4,8%, o £35.8 mil millones. Esto significa que la HMRC logró recaudar el 95,2% de todos los impuestos estimados. Además, se observa una tendencia a la baja en la brecha, con una disminución constante desde el 7,5% observado en el año fiscal 2006. Las PYME representan la mayor proporción de la brecha con un 56%, seguidas por individuos y personas de alto patrimonio con un 6%.

Por su parte, la HMRC estima brechas según tipos de comportamientos. Así, la ‘falta de cuidado razonable’ representa la mayor proporción con un 30%, seguido por el ‘error’ con un 15% de la brecha tributaria -subyace a estos porcentajes que la mayor parte de la brecha puede deberse a las complejidades y costos del sistema tributario para las PYME, lo que en Chile cobra sentido frente a tantas sucesivas reformas-, mientras que la ‘evasión positiva’ representa un 13%, los ‘delitos tributarios’ tienen una ponderación del 11% y las ‘diferencias de interpretación legal’ un 12%. La ‘elusión tributaria’ representa un 4% y la economía informal representa un 6%. Estas estimaciones se publican anualmente y dan cuenta de indicadores estables y de general aceptación, que permiten guiar la toma de decisiones de corto y largo plazo, lo que resulta muy útil en cuestiones de política tributaria, para lograr mejores niveles de cumplimiento tributario y satisfacción ciudadana.

Ojalá que el pacto fiscal en Chile también sirva para acordar metodologías y mediciones esenciales estables de la brecha tributaria y del desempeño del sistema tributario chileno -como el ejemplo de Reino Unido-, para que los valores resultantes tengan aceptación y legitimidad en todos los sectores y actores relevantes, como sucede con la variación del IPC, el nivel de desempleo, el Imacec y otras materias de suma importancia para el desarrollo económico y social de nuestro país.