Chile ante una revolución en la inteligencia financiera

La irrupción del Tren de Aragua en Chile no solo dejó violencia. De acuerdo a datos del Ministerio Público, esta organización ha lavado en nuestro país US$ 13 millones, y eso debemos tomarlo como una severa advertencia a nuestras vulnerabilidades.

Si bien el sistema financiero chileno goza de solidez y madurez estructural reconocida, su vulnerabilidad se localiza en el ámbito de la ejecución y la inteligencia. El desafío es dejar de ser un sistema que solo reacciona a los delitos consumados y transformarse en un generador de escenarios de riesgo, que se anticipe al próximo movimiento criminal.

El punto de inflexión es la Unidad de Análisis Financiero (UAF), corazón de la inteligencia. El modelo actual la circunscribe a un rol esencialmente reactivo, operando dentro de un estricto marco legal que compromete su eficacia.

La vulnerabilidad sistémica tiene dos caras interconectadas. Lo primero es la llamada Detección Retardada. La UAF debe esperar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y lidiar con la escasez de analistas para procesar ese volumen de datos. Lo segundo es que Chile es uno de los pocos países OCDE donde la UAF no puede acceder directamente a la información bancaria detallada con fines de inteligencia, obligándola a solicitar autorización judicial. Este proceso impone un retraso de semanas o meses en la trazabilidad del dinero. Cuando el capital ilícito es transnacional y se mueve a la velocidad de la fibra óptica, este retraso equivale a garantizar la impunidad operacional del crimen.

El verdadero potencial de nuestro país radica en la robustez de sus datos institucionales y la madurez tecnológica para procesarlos. El camino a la excelencia operativa es optimizar la gestión de la información que ya existe y forzar su interconexión, revirtiendo esta vulnerabilidad legal.

La estrategia debe ser el desarrollo de una Inteligencia Criminal Inclusiva, basada en un cambio de paradigma. Así, se necesita un salto tecnológico que permita a la UAF pasar a la fase prospectiva. Esto se puede lograr, por ejemplo, con la adopción de sistemas de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) y análisis de Big Data, que es la vía más eficiente para compensar la escasez de analistas.

Por esto, el proyecto que flexibiliza el secreto bancario debe ser priorizado. Es imperativo otorgar a la UAF la facultad de acceso administrativo excepcional y controlado a la información bancaria.

La estabilidad financiera no se protege con marcos teóricos perfectos, sino con ejecución audaz y leyes adecuadas a la amenaza. La vulnerabilidad de Chile no es un defecto irremediable, sino la señal clara de un área de crecimiento potencial masivo.

El desafío es convocante y quizá de los más importantes en las últimas décadas: desarrollar modelos de inteligencia criminal que sean inclusivos y que aprovechen la vasta información existente mediante la interconexión estratégica del metadato, liberando a la UAF de los tiempos del proceso judicial. Solo esta transformación operativa y legal convertirá al sistema financiero chileno en una barrera difícil de sortear, que en lugar de reaccionar al delito, se anticipe al próximo movimiento del crimen organizado.