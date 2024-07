Chile e India: la clave del first mover

Con una economía cada vez más dinámica y diversificada, que crece a un ritmo cercano al 6% anual desde hace dos décadas y un PIB de más de US$ 3.500 billones -el quinto a nivel mundial-, India ofrece grandes oportunidades para las exportaciones chilenas.

En el contexto de una situación económica mundial a la baja y tensiones geopolíticas al alza, que disparan los riesgos de fragmentación económica, es estratégico que diversifiquemos mercados e India es uno de los más atractivos.

Chile posee una estrategia enfocada en la India más que cualquier otro país de Latinoamérica, lo que nos posiciona como first mover.

“A pesar de que Chile es el proveedor número uno de cobre, molibdeno y yodo en India, aún no da pasos concretos en litio. La condición privilegiada que poseemos no durará mucho más tiempo”.

Tal es así que, al primer trimestre de 2024, ese destino representó el sexto mercado más grande para nuestras exportaciones. Necesitamos consolidarnos como first mover. Por ejemplo, ser los primeros en ingresar de lleno al mercado del retail, donde se nos presenta una tremenda oportunidad, si consideramos que la tasa de crecimiento del consumo indio es de alrededor del 20% anual (hoy Falabella posee operaciones en Bangalore, pero más bien de back office).

Esto se extiende a los productos agropecuarios. Hoy, Chile está entre los tres principales proveedores de nueces, manzanas, peras, kiwis y cerezas, lo que puede crecer si consideramos que los frutos secos, las frutas frescas, alimentos preparados y productos lácteos se encuentran entre las importaciones que más crecen en India.

A pesar de que somos el proveedor número uno de cobre, molibdeno y yodo, aún no se han dado pasos concretos en torno al litio. Al igual que otros países, India necesitará proveerse de litio y será importante posicionarse como su proveedor principal ante otras alternativas. La condición privilegiada que poseemos hoy como first mover no durará mucho más tiempo.

El momento para ampliar el comercio con India es bueno porque este país se está abriendo progresivamente al mundo, de la mano de una política comercial y de captación de inversiones más asertiva. Es uno de los grandes beneficiados con las relocalizaciones de las cadenas globales de suministro y solo en la última década ha firmado 14 tratados de libre comercio, todos bien distintos en naturaleza y alcance.

En este contexto, los esfuerzos para profundizar el Acuerdo de Alcance Parcial vigente entre India y Chile, algo que ningún otro país de la región posee, es una decisión con sentido estratégico que ayuda a que la “marca Chile” siga ganando espacio y reconocimiento entre los indios.

De la mano de una clase media emergente de más de 220 millones de personas que buscan nuevas experiencias y productos, estamos ante una oportunidad única. Si logramos penetrar ese mercado, aunque solo sea en un 1%, para cualquier producto, el impacto será enorme.

Se ha abierto una nueva y atractiva opción para insertar nuestra oferta exportable en Asia. India puede ocupar el mismo espacio que China empezó a ocupar hace más de una década. Es imprescindible consolidarnos como first mover.