Chile en la delantera de la carrera tecnológica

Que Chile tiene un lugar destacado en la discusión tecnológica global es innegable. Ha sido la visión estratégica del Presidente Gabriel Boric la que nos ha puesto en ese lugar.

En 2023 convocamos a 20 países de Latinoamérica y el Caribe y fuimos elegidos para representarlos en distintos foros internacionales sobre IA. Unesco, la ONU y la OCDE han elogiado desde entonces nuestro avance en la materia y en la cumbre AI Action Summit de París, en febrero pasado, Chile fue convocado a formar parte del comité organizador.

“Discutamos con evidencia: si vamos a hacer preguntas respecto al avance que tenemos como país en esta materia, hay que referirse a los datos. No hacerlo es desconocer el esfuerzo e inversión de la industria nacional, la academia, y también del Estado”.

¿Cómo llegamos ahí? Partimos reforzando la Política Nacional de IA en su componente ético. De las 170 medidas de su Plan de Acción, hoy tenemos un 62% de avance incluyendo políticas públicas, capacitaciones, infraestructura y formación.

En colaboración público privada también hemos logrado avances significativos. Por dar sólo un ejemplo, Google entregó US$ 750 mil para capacitación de pymes y funcionarios públicos en IA, a través del CENIA, recursos que fueron complementados por la Sofofa en un 25%. Gigantes tecnológicos de esa envergadura no hacen apuestas si no ven un potencial real en los países. Potencial que, respecto de Chile, ha sido destacado en las diversas reuniones que, como ministra de Ciencia, he sostenido con los CEO de Google, Nvidia, AWS, Meta, Equinix y otros, en Estados Unidos y Europa.

En infraestructura, no sólo lanzamos un Plan de Data Centers, que es de los pocos que existen en el mundo, sino que el apoyo de la industria fue tan transversal que se creó un gremio para agruparlos, con el cual ya estamos avanzando en un acuerdo de producción limpia. Además, desde CORFO lanzamos un llamado para financiar infraestructura en inteligencia artificial por US$7 millones. Y el Cable de Humboldt, próximo a partir su construcción, le dará a Chile un lugar de privilegio en conexión y resiliencia.

Sabemos que por cada dólar invertido en IA, existe un retorno promedio de 3.5. Por eso, hemos trabajado con la industria en la implementación de casos de uso que les permitan a los sectores más rezagados de la economía -construcción, transporte y agricultura- usar la IA con un fin específico: mejorar la productividad de nuestro país.

Este 2025 nos enfocaremos en formación. Hoy lanzamos, para ello, un curso para estudiantes de Pedagogía junto con CENIA, Kodea, UMCE y las universidades de La Serena, de Biobío y de Playa Ancha. Ello permitirá que futuros profesores y profesoras de los últimos semestres aprendan a usar la IA justo antes de sus prácticas en aula, impactando cada uno a un mínimo de 30 alumnos.

¿Y el Estado? Nuestros servicios públicos ya han implementado más de 100 casos de uso de IA y hace un año publicamos la primera normativa de uso ético de esta tecnología para el sector público. Tenemos comprometido un presupuesto de más de 90 mil millones para IA en la próxima década y eso posibilita cosas tan revolucionarias como el primer modelo de lenguaje latinoamericano, Latam GPT, coordinado desde el CENIA, en Chile.

No es casual que Francia, país que anunció una inversión de más de 100 mil millones de euros en IA, eligiera a Chile para firmar un acuerdo, compartir sus capacidades en IA y formar un centro binacional de IA.

Es con todo este contexto y después de haber escuchado durante un año a decenas de expertos, dentro y fuera del Congreso, que nuestro gobierno elaboró cuidadosamente un proyecto de ley para regular los usos de la IA. La profundidad de su discusión técnica consta en los registros de la Comisión. Para el gobierno, avanzar en su tramitación es prioritario, porque el trabajo que han hecho el sector público, el sector privado y la academia en generar esta posición de liderazgo debe tener un reflejo en la regulación.

