Concesiones de OOPP: más allá del llamado a ofertas

Hace unas semanas se anunciaba el retraso en la recepción de ofertas para obras viales concesionadas: US$ 1.000 millones que no se ponen en marcha como consecuencia del verano europeo, costos y el problema con la permisología. Este ha sido uno de los temas más recurrentes del último tiempo, al punto de que incluso existe un proyecto de ley que busca solucionar un problema que no solo afecta a las obras públicas concesionadas, sino que, en general, a proyectos de inversión e infraestructura.