COP28: acuerdos más allá de buenas intenciones

Columnistas

Gina Ocqueteau

Gina Ocqueteau

En los últimos días vimos cómo los gobiernos y organismos de todo el mundo se dieron cita en Dubái para participar en la COP28, cumbre anual que realiza la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático con el gran objetivo de estabilizar a nivel global la emisión de gases de efecto invernadero a un nivel que impida aumentar el peligro del que ya somos testigos dentro del ecosistema.

Varias cosas me gustaría destacar de este encuentro. La primera es el ánimo de colaboración que se vive dentro de los países asistentes y cómo éste va más allá de las buenas intenciones, logrando compromisos que marcan una hoja de ruta en el corto y largo plazo. En un mundo cada vez más diverso y multicultural, son difíciles las instancias de consenso y diálogo genuino, y con cada COP se demuestra que, a pesar de las diferencias, es el planeta que todos habitamos el que tiene prioridad a la hora de llegar a acuerdos.

“Es necesario insistir en que, fuera de la COP, las oportunidades de colaboración multisectorial son algo que debemos tener en cuenta durante todo el año, sin pausas y ojalá con la mayor cantidad de interconexiones posibles”.

Lo segundo, es que la COP no se trata sólo de conversaciones y decisiones gubernamentales. Las hay, por supuesto, pero también cumplen un rol fundamental las empresas privadas y actores no estatales, como instituciones financieras privadas y distintas ONG. Esto es importante, porque permite el involucramiento de cada país desde distintas esferas que cuando se unen, logran un impacto mayor que si actuaran de manera separada o mediante la obligatoriedad.

A modo de ejemplo, 118 países acordaron triplicar la capacidad de generación de energías renovables a 2030; más de 100 naciones abogaron por la eliminación del uso de combustibles fósiles como el petróleo en los próximos años, y 137 Estados miembros adhirieron a un compromiso para transformar radicalmente la industria de la agricultura y los sistemas de producción de alimentos.

Tercero, no podemos dejar de mencionar la destacada participación que ha tenido nuestro país en este encuentro desde que Gonzalo Muñoz (Manuia, Empresas B), fuese designado como Champion en la COP25 de 2021. Su labor no terminó ahí, sino que se ha mantenido a lo largo del tiempo en las siguientes COP y se materializó en esta versión 2023 con una nueva oleada de asociaciones entre compañías y gobiernos para descarbonizar industrias claves como la agricultura, la energía eléctrica, la movilidad de vehículos terrestres o el acero.

Y aunque el resultado final no siempre deje satisfechos a todos, valoremos los avances y la improbabilidad de que hubieran ocurrido de no ser por esta instancia. Las COP son eventos que duran cerca de dos semanas y suelen celebrarse en la última parte del año. Me parece necesario insistir en que este desafío trasciende un período delimitado y que las oportunidades de colaboración multisectorial son algo que debemos tener en cuenta durante todo el año, sin pausas y ojalá con la mayor cantidad de interconexiones posibles.

La magnitud del problema que enfrentamos está dando origen a distintas acciones y respuestas positivas por parte de grandes autoridades, el sector privado, emprendimientos y personas particulares. Las empresas, especialmente, tenemos por delante la misión de trabajar para seguir contribuyendo a la carbono neutralidad con un enfoque integral. Lo que viene ahora es seguir moviéndonos a la mayor velocidad posible para que los lineamientos se hagan realidad y podamos contrarrestar los daños en el medio ambiente, ojalá antes de que miremos hacia atrás y nos demos cuenta de que ha sido demasiado tarde.